Лос-Анджелес, США, , 16:23 — REGNUM Режиссер Джей Джей Абрамс дал пояснения по поводу того, почему в девятой части «Звездных войн» Кайло Рен починит свой шлем. Об этом 2 октября сообщил портал We Got This Covered.

Во время интервью кинематографист сравнил процесс изменений, происходящих с героем, с кинцуги — японским искусством реставрации разбившихся керамических изделий, согласно философии которого поломки и трещины являются частью истории объекта и поэтому не должны маскироваться.

«Каким бы поломанным ни был Рен, маска становится визуальным представлением этого. В этом есть что-то, что рассказывает его историю. В конце концов маска не скрывает его, и его поведение оказывается раскрытым», — пояснил Джей Джей Абрамс.

Читайте также: Режиссер «Мальчишника в Вегасе» о комедиях: «Они непочтительны»

Премьера фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» состоится в России 19 декабря 2019 года. Этот фильм станет финальным в многолетней саге, посвященной семье Скайуокеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Warner Bros. ищет актера на роль молодого Нео в новой «Матрице»