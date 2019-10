Лос-Анджелес, США, , 15:55 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. ищет актера, который исполнит роль молодого Нео в четвертой части «Матрицы». Об этом 2 октября сообщил портал We Got This Covered.

Согласно сообщениям инсайдеров, продюсеры хотят найти актера, который снимется в фильме вместе с Киану Ривзом, исполняющим роль постаревшего героя оригинальной кинотрилогии. К сожалению, источники не сообщили никаких дополнительных сведений.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в «Матрице 4» снимется молодой Морфеус. Киану Ривз в интервью журналистам заявил, что его привел «в восторг» сценарий нового фильма, который написали Лана Вачовски, Александр Хемон и Дэвид Митчелл.

