Нур-Султан, , 15:47 — REGNUM Мавзолей XIV века эпохи Золотой Орды обнаружили археологи в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области, сообщает 2 октября агентство «Казинформ».

Руководитель археологической группы Тимур Смагулов заявил, что сооружение выполнено из квадратного жженого кирпича, который использовался в Золотой Орде.

По его словам, из подобных кирпичей строились мавзолеи, мечети и города. Во внутренней части мавзолея были обнаружены четыре захоронения. Смагулов предположил, что на месте мавзолея может располагаться городище.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля казахстанские археологи обнаружили в поселке Талды Шетского района Карагандинской области захоронение юноши и девушки. По предварительным данным, гробница относится ко второму тысячелетию до нашей эры.

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