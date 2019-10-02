Москва, , 15:12 — REGNUM В России с 1 октября началась реализация всероссийского проекта для школьников «Культурный марафон». Уроки в школах посвятят музыке, архитектуре, театру и кинематографу, сообщили в Минпросвещения РФ.

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Цель проекта — познакомить учащихся школ с мировой и отечественной культурой. В школах пройдут занятия по сценариям, ученики получат интерактивные задания, разработанные экспертами по культуре.

«Культурный марафон» в российских школах пройдет с 1 по 14 ноября. Принять участие в нем смогут более 3 млн детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России акция «Культурный марафон» состоялась в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Калининграде. Гости музеев свободно посетили выставки и побывали на экскурсиях.

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