Москва, , 14:52 — REGNUM Группа компаний «Рики» выпустит второй сезон сериала «Тима и Тома» совместно с Alibaba Group. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Экспоконтент».

Работать над созданием продолжения популярного анимационного шоу будет студия «Петербург», всего аниматоры выпустят 52 новых серии. Отмечается, что эпизоды будут выполнены как в 2D так и в 3D-формате. Первые 13 серий на английском, русском и китайском языках зрители смогут увидеть уже в апреле 2020 года.

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Крупнейший китайский видеосервис YouKu начал показывать первый сезон «Тима и Тома» в ноябре 2018 года. В первый же день показов шоу собрало 12 млн просмотров, сейчас количество просмотров приблизилось к 2 млрд. Зрители также знают группу компаний «Рики» по таким проектам, как «Смешарики», «Малышарики», «Фиксики», «Дракоша Тоша», «Буренка Даша» и другим.

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