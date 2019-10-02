Вашингтон, 2 октября 2019, 14:12 — REGNUM Режиссер нового фильма «Джокер» Тодд Филлипс рассказал в интервью Vanity Fair, почему ему пришлось уйти из комедии и обратиться к другим жанрам. Режиссер хорошо известной комедии «Мальчишник в Вегасе» говорит, что он устал ходить на цыпочках.
По словам режиссера, тяжело спорить с 30 миллионами людей в твиттере, с толпой, которая уничтожает всякого, с кем несогласна. Спорить просто невозможно — проще уйти.
Отметим, что фильм режиссера в новом жанре «Джокер» тоже получил свою порцию обвинений, а именно в романтизации насилия. В свою очередь Филлипс обратил внимание на то, что уровень демонстрируемого в картине насилия гораздо ниже, чем во многих голливудских боевиках.