Вашингтон, , 14:12 — REGNUM Режиссер нового фильма «Джокер» Тодд Филлипс рассказал в интервью Vanity Fair, почему ему пришлось уйти из комедии и обратиться к другим жанрам. Режиссер хорошо известной комедии «Мальчишник в Вегасе» говорит, что он устал ходить на цыпочках.

Тодд Филлипс «А вы попробуйте сегодня быть смешным. В статьях обсуждают, почему комедии больше не проходят — я скажу вам, почему, потому что все чертовски смешные парни думают: да гори они все огнем, очень мне нужно кого-то оскорблять!»

По словам режиссера, тяжело спорить с 30 миллионами людей в твиттере, с толпой, которая уничтожает всякого, с кем несогласна. Спорить просто невозможно — проще уйти.

Тодд Филлипс «Все-все, ухожу, и знаете что? Я думаю, что у всех комедий есть нечто общее: они непочтительны».

Отметим, что фильм режиссера в новом жанре «Джокер» тоже получил свою порцию обвинений, а именно в романтизации насилия. В свою очередь Филлипс обратил внимание на то, что уровень демонстрируемого в картине насилия гораздо ниже, чем во многих голливудских боевиках.