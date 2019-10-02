Лос-Анджелес, США, , 13:33 — REGNUM Режиссер и продюсер Джордан Пил подписал пятилетний эксклюзивный контракт с кинокомпанией Universal Pictures. Об этом 1 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В рамках заключенного соглашения Пил напишет сценарий к двум новым картинам и выступит в качестве режиссера и продюсера в каждом из этих кинопроектов. Кроме того, Пил совместно с Вином Розенфельдом (студия Monkeypaw) будет продюсировать картины других режиссеров.

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Напомним, в 2017 году Джордан Пил получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий фильма «Прочь». В марте 2019 года на большие экраны вышла его новый триллер «Мы», который при бюджете $20 млн смог собрать в мире больше $255 млн.

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