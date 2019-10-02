Москва, , 13:21 — REGNUM Вторая церемония вручения российской премии в области веб-индустрии состоится 7 декабря 2019 года в Москве. Об этом ИА REGNUM 2 октября сообщила пресс-служба конкурса.

В 2019 году его участники соревнуются в 11 номинациях, в том числе в таких, как «Лучший веб-сериал», «Лучший сценарий веб-сериала», «Лучшее развлекательное онлайн-шоу года», «Социально-значимый проект года», «Онлайн проект для детей» и других. На участие в 2019 году могли претендовать проекты на русском языке, снятые в 2018 и 2019 годах.

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Напомним, первая церемония вручения российской премии в области веб-индустрии состоялась в ноябре 2018 года. Как отмечают организацторы, призы вручаются профессионалам, работающим в области производства, продвижения и популяризации веб-контента.

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