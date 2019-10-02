Прага, , 12:41 — REGNUM В столице Чехии Праге на 81-м году жизни умер эстрадный исполнитель Карел Готт, сообщила 2 октября продюсер певца Анета Штолцова.

«Он умер в кругу близких, находясь с семьей», — сказала она.

Напомним, маэстро родился 14 июля 1939 году в чешском городе Пльзень. Расцвет популярности певца приходится на 1970−80-е годы, именно в эти годы Готт активно гастролировал по всему миру.

Особую любовь поклонников он снискал в Советском Союзе, где выпускались его альбомы многотысячными тиражами. За свою карьеру записал 150 альбомов, 180 синглов, а также снялся в тринадцати кинокартинах.

В ноябре прошлого года певец был госпитализирован с воспалением верхних дыхательных путей. Здоровье артиста было ослаблено с тех пор, как в 2015—2016 годах он прошел курс лечения от рака лимфатических узлов.

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