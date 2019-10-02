Москва, , 11:52 — REGNUM Председатель правления Союза композиторов РФ Рашид Калимуллин выразил соболезнования в связи со смертью грузинского композитора Гия Канчели, сообщает 2 октября RT.

«То, что он ушёл, — это большая утрата. Это был выдающийся композитор современности», — сказал Калимуллин.

Он также выразил уверенность, что музыка Гия Канчели будет жить, поскольку язык музыки не знает границ.

Напомним, народный артист СССР, композитор, пианист и педагог Гия Канчели скончался в Тбилиси в возрасте 84 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Среди работ композитора — музыка к фильмам «Чудаки», «Мимино», «Кин-дза-дза».