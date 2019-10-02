Улан-Удэ, , 11:47 — REGNUM В Бурятии со стартом чемпионата мира по женскому боксу 2 октября открывается фестиваль болельщика WELCOMETOBURYATIA. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

«С 2 по 13 октября в центре Улан-Удэ будут проходить праздничные концерты», — отметили в правительстве

Уже сегодня вечером трансляция церемонии открытия чемпионата на площади Советов Улан-Удэ продолжится праздничным концертом. 4 октября здесь состоится концерт вокально-инструментальных ансамблей Бурятии OPEN-AIR «ЖИВОЙ ЗВУК».

5 октября пройдёт гала-концерт казачьих коллективов, а 6 октября — фестиваль современного танца. Восьмого октября гостей чемпионата ждёт концерт «I love Ulan — Ude», десятого — этно-концерт «Содружество сердец».

12 октября эстафету подхватят звёзды бурятского РЭПа, а в заключительный день чемпионата — 13 октября пройдёт концерт #GOODLUCK.

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