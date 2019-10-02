Прага, , 11:38 — REGNUM Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет. Его смерти сообщило чешское новостное агентство CTK со ссылкой на пресс-секретаря артиста.

Смерть наступила поздно вечером 1 октября, незадолго до полуночи.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Карел Готт объявил, что болен острой лейкемией. В последнее время он работал над автобиографической книгой.

Карел Готт сумел завоевать широкую популярность по обе стороны железного занавеса. За твою творческую карьеру этот самый знаменитый чешский артист записал 150 альбомов, 180 синглов, а также снялся в тринадцати кинокартинах. Пик его популярности пришелся на 70−80-е годы прошлого века.

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