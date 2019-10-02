Ташкент, , 11:05 — REGNUM Фильм «Ташкент-66», посвященный сильному землетрясению в столице Узбекистана в 1966 году, планируют снять национальное агентство «Узбеккино» и российская кинокомпания «Марс-медиа». Об этом 2 октября сообщает агентство «Подробно.uz».

В рамках фестиваля «Дни узбекского кино», который стартовал 1 октября в Москве, подписано пять меморандумов о сотрудничестве в области кинематографии. В частности, компании Megogo и «Узбеккино» подписали меморандум о совместном производстве фильма «Ходжа Насреддин».

Отмечается, что сценарий для фильма «Ташкент-66» планирует написать режиссер Юсуп Разыков и сценарист Рауф Кубаев.

Напомним, 26 апреля 1966 года в Ташкенте произошло землетрясение магнитудой 5,2 на глубине от 3 до 8 км. Разрушительное действие подземных толчков было обусловлено малой глубиной их залегания.

В результате землетрясения погибли восемь человек и еще несколько сотен получили травмы. Относительно благополучные последствия стихийного бедствия связаны с вертикальным характером подземных толчков.

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