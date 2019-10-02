Уфа, , 08:35 — REGNUM Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни среди молодых профессиональных исполнителей «Идель» пройдет в Уфе. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие будет проходить 15 и 16 ноября в государственном концертном зале «Башкортостан».

Победителей выбирать будут в нескольких номинациях: «Башкирская» или «Татарская народная песня», «Автор-исполнитель», «Башкирская» или «Татарская эстрадная песня», «Академическая песня», «Детская номинация» и другие.

Напомним, что фестиваль проходит с 2011 года, который был объявлен годом укрепления межнационального согласия в России. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Культура».