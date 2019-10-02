Красноярск, , 05:09 — REGNUM XIX Международный фестиваль современной хореографии «Айседора» пройдет на сцене музыкального театра в Красноярске с 16 по 21 октября. Об этом сообщается на сайте театра.

Свои музыкальные спектакли представят зрителям и профессиональному жюри коллективы из России, США, Франции, Индии, Израиля.

Откроет праздник современного танца в Красноярске постановка «Имаго-ловушка» театра «Провинциальные танцы» под руководством хореографа Татьяны Багановой. Финальным аккордом прозвучит спектакль «Голубая комната» танцевальной компании Тиффани Миллс из США.

В рамках фестиваля будут проводиться лекции и лаборатории, семинары и мастер-классы. Своими профессиональными знаниями со всеми желающими поделятся лучшие хореографы России, Европы и США.

Фестиваль современной хореографии «Айседора» является единственным фестивалем современного танцевального искусства на территории Сибири и Дальнего Востока.