Вашингтон, , 23:30 — REGNUM В сети опубликован второй официальный трейлер кинофильма «King's man: Начало». Фильм является приквелом к двум предыдущим фильмам — «King's man: Секретная служба» и «King's man: Золотое кольцо».

Режиссером сценаристом и продюссером вновь выступил Мэттью Вон. Сюжет фильма повествует о создании и первых годах деятельности «независимой разведывательной службы», которая стоит на страже интересов Британской империи.

В картине снялись: Рэйф Файенс, Мэттью Гуд, Рис Иванс, Аарон Тейлор-Джонсон, Джемма Артертон, Стэнли Туччи, Том Холландер, Чарльз Дэнс.

В России фильм выйдет в прокат 27 февраля 2020 года.