Лондон, , 23:11 — REGNUM Выставочный зал своих работ открыл британский художник Бэнкси. Объявление об открытии он опубликовал 1 октября на своей странице в Instagram.

Стрит-арт supergiball

Бэнкси сообщил о начале функционирования салона со своими работами под названием Gross Domestic Product («Валовой внутренний продукт»), который расположен в районе Кройдон в Лондоне в помещении одного из заброшенных магазинов.

Из комментария художника следует, что выставочный зал предназначен только для показа, и двери его на самом деле закрыты, а работы, возможно, лучше осматривать ночью.

Кроме того, Бэнкси пояснил, что стало поводом для появления новой торговой марки с его именем. По словам художника, магазин появился в результате судебного процесса с одной из фирм, попытавшейся предъявить права на имя Бэнкси и торговавшей открытками с изображением его работ без разрешения художника. Чтобы предотвратить попытки юридически завладеть его именем, художник стал продавать собственные товары.

Бэнкси уточнил, что торговля будет вестись в интернете, а магазин просуществует лишь несколько недель. На выставке в салоне представлены часы, тарелки и чашки с созданными художником арт-объектами, а также баллончики из-под краски с автографом Бэнкси.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продаже на онлайн-аукционе в Лондоне работ Бэнкси. Одна из работ художника, версия «Девочки с шаром», где шар исполнен в золотом цвете, была продана за 493 тыс. долларов США.

Читайте ранее в этом сюжете: Редкую картину Бэнкси купили в Лондоне почти за 500 тысяч долларов