Лос-Анджелес, США, , 17:25 — REGNUM Телесериал «Игра престолов» мог стать длиннее на пять сезонов, по мнению Джорджа Р. Р. Мартина, автора книги «Песнь льда и пламени», ставшей основой для сценария сериала. Об этом 30 сентября сообщил портал news.com.au.

Джордж Мартин Gage Skidmore

Автор пояснил, что был вынужден пойти на компромисс с продюсерами и убрать несколько сюжетных линий из сериала, предусмотренных книгой. Мартин заявил, что если бы продюсеры сериала прислушались к его мнению, то у «Игры престолов» могло быть ещё как минимум пять сезонов.

Мартин отметил, что студия должна была придерживаться определённых правил и целей при создании сериала, которые имеют мало общего с первоначальным замыслом. Например, часто студия увеличивает экранное время персонажа из-за его высокого рейтинга у зрителей.

Напомним, последний сезон сериала «Игра престолов» вызвал неоднозначный отклик у фанатов из-за некоторой скомканности и упрощения повествования и из-за гибели одного из любимых зрителем персонажей — Дейенерис Таргариен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил премию «Эмми» в 2019 году как лучший драматический сериал, это уже четвёртая премия у сериала в данной номинации. Всего же у сериала с 2011 года было 160 номинаций на премию «Эмми», из них 50 — побед, что является абсолютным рекордом.

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