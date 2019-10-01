Лос-Анджелес, США, , 16:47 — REGNUM В мультфильме «Холодное сердце 2» появятся новые персонажи, которых зрители ещё не видели. Об этом 1 октября сообщил портал Digital Spy.

После выхода нового трейлера анимационной картины журналисты спросили продюсера Питера Дель Вечо о том, кем является шатенка, появившаяся в лесу. Он не стал раскрывать детали, однако сказал, что в своем путешествии герои встретят новых персонажей, однако создатели фильма пока не готовы раскрыть информацию о том, кто эти люди. «Но это ещё не всё», — подразнил поклонников Дель Вечо.

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Напомним, премьера анимационной картины «Холодное сердце 2» в России состоится 28 ноября 2019 года. Согласно винопсису, Анна, Эльза, Кристоф, олень Свен и снеговик Олаф покинут королевство Эренделл и отправятся на север.

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