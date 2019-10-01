Москва, , 15:57 — REGNUM Народного артиста СССР Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили 1 октября в пресс-службе театра «Ленком».

Гвоздики Дарья Антонова © ИА REGNUM

Артист был похоронен рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.

Напомним, режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров ушел из жизни 28 сентября в возрасте 85 лет. В числе снятых им фильмов «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона».

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