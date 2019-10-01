Железноводск, Ставропольский край, , 15:53 — REGNUM Фестиваль авторских кукол «DOLLина грёз» пройдет в городе Железноводске на Ставрополье с 10 по 12 октября. Мероприятие соберет мастериц-кукольниц из Москвы, Сочи, Севастополя и других городов России и стран ближнего зарубежья, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе администрации муниципалитета.

В рамках фестиваля пройдут мастер-шоу и творческие встречи со знаменитыми кукольницами страны. В программу также включен показ коллекции винтажных кукол, которую несколько десятилетий собирала Людмила Шумилова из Ставрополя.

В пресс-службе напомнили, что сейчас в Пушкинской галерее Железноводска выставлено более 80 уникальных кукол и мишек Тедди из личной коллекции Светланы Пчельниковой, известной тем, что она отреставрировала игрушки детей императора Николая II.

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