Черкесск, , 15:33 — REGNUM Искусство народов Карачаево-Черкесии будет представлено в Азербайджане. В этой республике пройдут Дни культуры Карачаево-Черкесии. Они откроются на площадке Российского информационно-культурного центра в Баку 5 октября.

В программу Дней культуры войдут выступления вокальных и хореографических коллективов, демонстрация национальных костюмов и выставка ремесел республики, пишет «Интерфакс-Юг». В них примут участие деятели искусств, представители органов власти обеих республик.

Финиширует культурное мероприятие 9 октября большим концертом, который пройдет в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Магомаева.

Инициатором проведения Дней культуры является общественная молодежная организация Карачаево-Черкесии «Интеллектуально-творческое общество молодежи». Поддержку ей в этом оказывают Минкультуры РФ и Минкавказа.