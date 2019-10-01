Самара, , 15:00 — REGNUM Фестиваль, посвященный Международному дню музыки, пройдет в Самаре. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Афиша samadm.ru

Фестиваль «Спасибо, музыка, тебе!» состоится 5 октября в 15:30 часов в доме культуры «Заря», пр. 9 Мая, 16.

В рамках фестиваля пройдет выставка музыкальных инструментов различных национальностей и показ головных национальных уборов. А в 16:00 состоится праздничный концерт.

Напомним, что 1 октября во всем мире ежегодно отмечается праздник «Международный день музыки».

Организатором фестиваля в Самаре является Союз Армянской Молодежи при Самарской Региональной Общественной Организации «Армянская Община».