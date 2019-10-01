Лос-Анджелес, США, , 13:31 — REGNUM Мишель Пфайфер во время интервью журналистам, которое она дала на премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы», рассказала о своем отношении к кандидатуре Эль Фэннинг на роль Женщины-кошки. Ролик был опубликован 1 октября в журнале Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1178879331059134464

На вопрос корреспондента о том, может ли она вновь исполнить роль этого персонажа комиксов DC Пфайфер ответила, что она была бы удивлена, если бы ей предложили вновь сыграть его. Когда журналистка спросила её, что актриса думает по поводу кандидатуры Эль Фэннинг на роль Женщины-кошки, Пфайфер сказала, что та в ней «будет великолепна».

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Мишель Пфайфер исполнила роль женщины-кошки в кинокомиксе «Бэтмен возвращается» режиссера Тима Бёртона, который вышел на большие экраны в 1992 году. Стоит отметить, что ранее в СМИ не попадала информация о том, что Эль Фэннинг может сняться в предстоящем фильме «Бэтмен» Мэтта Ривза.

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