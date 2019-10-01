Цхинвал, , 12:20 — REGNUM Исполнители из Южной Осетии примут участие в международном фестивале искусств «Славянский базар» в республике Беларусь. Об этом 30 сентября сообщает информагентство «Рес».

Начальник управления культуры, молодежи и спорта администрации Цхинвала Игорь Тасоев отметил, что фестиваль будет проходить в 2020 году в Витебске (Белоруссия), в данный момент ведется по налаживанию контактов с организаторами фестиваля. В Цхинвале пройдут отборочные туры, на которых выявят участников «Славянского базара» от Южной Осетии.

Напомним, в 2020 году югоосетинский исполнитель классического шансона, лауреат российских и международных конкурсов Игорь Тасоев представит Южную Осетию на международном музыкальном фестивале вокального искусства «Золотой Камертон» в Чехии.

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