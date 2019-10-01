Нью-Йорк, США, , 12:17 — REGNUM Компания Netflix выложила в сеть тизер-трейлер четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Ролик был опубликован 30 сентября на YouTube-канале проекта.

«Мы больше не в Хокинсе», — такое лаконичное описание администрация канала разместила в описании к видео. В ролике зрителям показали «изнанку» (параллельный мир, существующий во вселенной сериала) и стилизованное название шоу.

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Пока что потоковый сервис Netflix не назвал дату выхода четвертого сезона популярного шоу. Ожидается, что поклонники увидят продолжение в 2020 году.

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