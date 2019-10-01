Нью-Йорк, США, , 10:46 — REGNUM Мартин Скорсезе объяснил, почему он предпочитает не знать о том, какой режиссер снимал фильм, прежде, чем он его посмотрит. Об этом 30 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Во время встречи, которая прошла в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, кинематографист рассказал, что ему очень понравилась дебютная картина «Архипелаг» Джоанны Хогг.

Скорсезе отметил, что, по его мнению, Хогг «потрясающая» и пояснил, что он совсем не знал её, когда смотрел картину и понятия не имел, кем был снят этот фильм, мужчиной или женщиной.

«Это так здорово, что вы можете смотреть фильмы таким образом и не знать, кто их сделал, а впоследствии выяснить это», — сказал Скорсезе, добавив, что в таком случае на фильм можно смотреть как на искусство «само по себе и для себя».

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Напомним, криминальная драма «Ирландец» Мартина Скорсезе выйдет в США в ограниченный прокат 1 ноября 2019 года. Производством картины занималась компания Netflix, потоковый сервис начнется её показывать 27 ноября 2019 года.

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