Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:03 — REGNUM Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском Ярославской области вошел в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Информация об этом размещена на официальном сайте ЮНЕСКО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спасо-Преображенский собор в Переславле

Собор был построен в XII веке одновременно с самим городом, основанном князем Юрием Долгоруким. Это один из немногих сохранившихся белокаменных памятников Владимиро-Суздальской Руси. В состав объекта вошли также земляные валы Переславля, также возведенные в XII столетии. Работа по включению памятника в список началась в 2016 году. Вместе с ним планировалось придать международный статус Георгиевскому собору в Юреьеве-Польском, но он пока в список не попал.

Переславский собор — один из 13 российских культурных объектов, которые в настоящее время находятся в «листе ожидания» списка ЮНЕСКО (всего вместе с природными объектами их 23). Интересно, что другой выдающийся памятник Ярославской области — Ростовский кремль — находится в этом списке уже более 20 лет — с 1998 года, но до сих пор так и не получил статус объекта Всемирного наследия.

В регионе объектом Всемирного наследия является также исторический центр Ярославля.

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