Магас, , 09:49 — REGNUM Ингушетия представит свое народное творчество и ремесла на выставке «Народные промыслы — душа России». Она пройдет в Москве в Государственном центральном музее современной истории России, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии.

В рамках общероссийского мероприятия северокавказская республика представит свою экспозицию под названием «Ингушские мотивы в душе России». С 3 по 30 октября ее посетители смогут увидеть более 100 экспонатов. Среди них предметы декоративно-прикладного искусства, живопись, а также фотоработы Магомеда Цурова и Евгения Шивцова.

По словам замдиректора ингушского музея, которая является куратором выставки, экспонаты отбирались тщательно, чтобы посетители выставки смогли почувствовать «богатство и разнообразие культуры ингушского народа».