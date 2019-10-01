Уфа, , 09:32 — REGNUM Челябинский театр оперы и балета выступит в гастролями в Уфе. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

3 и 4 октября в Уфе Челябинский театр оперы и балета им. Глинки представит оперы «Паяцы» и «Риголетто».

Спектакли пройдут на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета.

По словам чиновников, самая известная опера Руджеро Леонкавалло «Паяцы» в постановке Павла Сорокина отличается оригинальной режиссерской работой и нестандартным подходом к художественному оформлению спектакля.

«Верю, что наш спектакль найдет отклик у зрителя и сюжет столетней давности станет созвучен современному человеку», — рассказал режиссёр-постановщик оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы» Павел Сорокин.