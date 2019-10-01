Лос-Анджелес, США, , 09:06 — REGNUM Сервис Atom сообщил, что кинокомикс «Джокер» обошел по показателю предварительных продаж билетов такие картины, как «Веном» и «Оно 2». Об этом 30 сентября сообщил портал Screen Rant.

Джокер Цитата из к/ф «Джокер» Тодд Филлипс. 2019. Канада, США

Отмечается, что ему также удалось оставить позади «Стекло» Андреса Мускетти и «Мы» Джордана Пила. Кроме того, сейчас фильм занял второе место по этому показателю в рейтинге среди фильмов категории R (дети не могут посещать эти сеансы без родителей, а родителям рекомендуется серьезно подумать, прежде чем брать детей с собой на просмотр), уступив лишь третьей части боевика «Джон Уик».

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что киносеть Landmark Theatres, являющаяся одной из крупнейших в США, запретила приходить на сеансы «Джокера» в костюмах этого персонажа. Другая сеть кинотеатров — Regal Cinemas, наоборот, выступила с заявлением, что фильмы не могут сами по себе являться причиной проявления насилия.

Эти заявления были сделаны на фоне скандала, который развернулся вокруг картины из-за трагедии, произошедшей в 2012 году, во время киносеанса кинокомикса «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

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