Киев, , 09:01 — REGNUM Известный американский актёр Том Круз был замечен жителями Киева на станции метро «Золотые ворота». Об этом 30 сентября сообщил один из пассажиров, выложив соответствующее фото на своей странице в социальной сети Facebook.

Позже информацию подтвердила администрация Киевского метрополитена:

«Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно, в метро! Это всё, что вам нужно знать в этот вечер. Мы уважаем приватность законопослушных пассажиров, оплативших проезд, поэтому, извините, но без фото», — сказано в сообщении.

Журналист Кристина Бердинских, рассмотревшая людей на снимке, заявила, что один из мужчин рядом с Крузом похож на помощника президента Украины Андрея Ермака.

Как сообщало ИА REGNUM, в США планируют снять два фильма серии «Миссия невыполнима» с участием Тома Круза и Ребекки Фергюсон.

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