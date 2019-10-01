Киев, 1 октября 2019, 09:01 — REGNUM Известный американский актёр Том Круз был замечен жителями Киева на станции метро «Золотые ворота». Об этом 30 сентября сообщил один из пассажиров, выложив соответствующее фото на своей странице в социальной сети Facebook.
Позже информацию подтвердила администрация Киевского метрополитена:
Журналист Кристина Бердинских, рассмотревшая людей на снимке, заявила, что один из мужчин рядом с Крузом похож на помощника президента Украины Андрея Ермака.
Как сообщало ИА REGNUM, в США планируют снять два фильма серии «Миссия невыполнима» с участием Тома Круза и Ребекки Фергюсон.
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