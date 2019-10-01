Москва, , 07:34 — REGNUM Новым художественным руководителем театра «Ленком» может стать Марк Варшавер, сейчас занимающий должность его директора. Об этом 30 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу ассоциации «Столичного цеха деятелей культуры» Льва Ланцмана.

Ланцман пояснил, что сотрудники театра, а также члены его организации попросили сделать «Ленком» театром «директорского» типа. Он добавил, что, возможно, вскоре правительство Москвы примет решение по этому поводу и отметил, что, по его мнению, Марк Варшавер сможет выстроить творческий процесс.

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Напомним, Марк Захаров, занимавший должность художественного руководителя «Ленкома», скончался 28 сентября 2019 года, ему было 85 лет. Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссера похоронят сегодня, 1 октября 2019 года, в Москве, на Новодевичьем кладбище.

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