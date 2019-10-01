Асбест, Свердловская область, , 06:11 — REGNUM В Свердловской области музыкальная школа Асбеста приобрела 30 новых музыкальных инструментов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Средства, в размере семи миллионов рублей, на покупку нового фортепиано, духовых, смычковых и народных инструментов были выделены в рамках национального проекта «Культура». Также школа закупила ударную установку и новое звуковое оборудование.

Напомним, что в 2019 году в Свердловской области на оснащение музыкальных школ направлено из бюджетов всех уровней 237 млн рублей. До 2024 года планируется выделить 546 млн рублей, на переоснащение 84 детских учреждений дополнительного образования (музыкальные школы и школы искусств).