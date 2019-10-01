Москва, , 00:55 — REGNUM Народный артист СССР Марк Захаров будет похоронен 1 октября в Москве на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Простятся с Марком Захаровым в его родном театре «Ленком». Церемония начнется в 10:00. Гражданская панихида — в 11:00 мск. В 14:00 мск траурный кортеж отправится на Новодевичье кладбище.

Любимый миллионами режиссер будет похоронен рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.

Марк Захаров более 40 лет руководил театром «Ленком», где поставил знаменитые спектакли «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Для телезрителей Марк Захаров — это прежде всего создатель кинофильмов «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».

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Марк Захаров скончался 28 сентября в возрасте 85 лет от повторного воспаления легких.

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