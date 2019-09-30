Нью-Йорк, США, , 21:12 — REGNUM Потоковый сервис Netfix выложил в сеть трейлер необычного анимационного фильма «Я потерял свое тело» (I Lost My Body). Ролик был опубликован 30 сентября на YouTube-канале компании.

Согласно синопсису, человеческая рука, «очнувшаяся» в некоей лаборатории, расположенной в Париже, направляется на поиски своего тела. Ей предстоит преодолеть множество препятствий на своём пути.

В пути помогать ей будут воспоминания о том, что когда-то она являлась частью тела разносчика пиццы по имени Науфель, который был влюблен в Габриэллу — сотрудницу библиотеки. Руке предстоит выяснить, что в действительности произошло.

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В основу анимационной картины режиссера Джереми Клэпена легла новелла писателя Гийома Лорана «Счастливая рука». Премьера картины состоится 29 ноября 2019 года в ограниченном числе кинотеатров.

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