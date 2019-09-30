Москва, , 17:12 — REGNUM В проекте федерального бюджета на 2020−2022 годы предусмотрен рост расходов на нацпроект «Культура». Такие данные содержатся в проекте госсметы на ближайшие три года, который правительство внесло в Госдуму 30 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В 2019 году на нацпроект по культуре правительство выделило 14,2 млрд рублей. В 2020 году сумма останется практически неизменной — 14,7 млрд рублей. Таким образом, за год расходы на поддержку культуры вырастут примерно на 535 млн рублей.

Однако затем рост расходов по этому направлению будет более существенным. Так, в 2021 году на нацпроект по культуре в госбюджете заложено 17,8 млрд рублей, а к 2022 сумма вырастет до 20,8 млрд рублей. Таким образом, за три года объем финансирования нацпроекта «Культура» вырастет на 6,7 млрд рублей.