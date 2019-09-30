Москва, , 16:38 — REGNUM Испанский тенор Хосе Каррерас выступил в защиту своего коллеги Пласидо Доминго, ставшего участником сексуального скандала летом 2019 года. Об этом шла речь на встрече с журналистами 30 сентября в ММПЦ МИА «Россия сегодня».

Пласидо Доминго и Хосе Каррерас Kremlin.ru

«Я одно только скажу: никогда не видел, чтобы сеньор Пласидо Доминго делал что-то, что выглядело бы некорректно. Это все, что могу сказать», — ответил Каррерас на вопросы журналистов.

В августе-сентябре 2019 года несколько женщин выступил с заявлениями, что оперный певец домогался и обещал покровительство в обмен на сексуальные услуги. Большинство из них предпочли ананомность, известны только имена певиц Анджелы Тернер Уилсон и Патрисии Вульф.

В сентябре стало известно, что с тенором разорвали контракт Метрополитен-опера и еще три американских театра. В европейскую программу выступлений Пласидо Доминго изменения пока не вносились.