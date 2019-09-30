Лос-Анджелес, США, , 16:26 — REGNUM Женщину-Халка могут ввести в киновселенную Marvel уже в третьем фильме «Человек-паук». Об этом 30 сентября сообщил портал Comicbook.

Предположения фанатов базируются на том факте, что Marvel уже рассматривает возможность производства сериала про Дженнифер Уолтерс — двоюродную сестру Брюса Беннера. По их мнению, для того, чтобы шоу вышло в ближайшие несколько лет, студии имеет смысл представить персонажа заранее и одним из идеальных вариантов для этого является новый кинокомикс про Человека-паука.

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Напомним, в концовке фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Питер Паркер сталкивается с юридическими проблемами после того, как его личность оказывается раскрыта. По мнению многих фанатов, для героя Тома Холланда логичным будет в итоге обратиться за помощью к Мэтту Мердоку (Сорвиголова).

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