В фильме «Звездный путь» Квентина Тарантино может появиться такой персонаж, как Хан Нуньен Сингх. Об этом 30 сентября сообщил портал We Got This Covered.

Пока нет никакой информации о том, какой имено актер исполнит эту роль. В картине «Звездный путь: Возмездие» режиссера Джей Джей Абрамса его сыграл Бенедикт Камбербэтч.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что, возможно, в будущем фильме «Звездный путь» команда «Энтерпрайза» вернется назад во времени и вновь переживет события оригинального сериала. Сам Квентин Тарантино охарактеризовал свой будущий фильм как «Криминальное чтиво» в космосе».

