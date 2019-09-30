Уфа, , 16:05 — REGNUM Более двух тысяч человек в Уфе посетили акцию «Культурный выходной» в рамках фестиваля «Система Fest». Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Акция «Культурный выходной» началась 29 сентября в Башкирском государственном художественном музее им. М. Нестерова. Вход в музей был свободным для всех желающих.

Коллектив музея подготовил для посетителей экскурсии по выставочным залам, которые проходили каждый час. Кроме этого были проведены лекции об искусстве. Дети и взрослые смогли поучаствовать в мастер-классах. В рамках акции прошел концерт «От Баха до неоклассики».

По словам куратора культурных проектов благотворительного фонда «Система» Сергея Александрова, акция «Культурный выходной» хоть и перекликается с проектами «Ночь искусств» и «Ночь музеев», но все же имеет немного другое направление.

По его словам, ее отличительной особенностью является погружение в атмосферу музейного искусства.

«Число посетителей сегодня многократно превышает стандартную проходимость выходного дня. Собранная нами программа в партнёрстве с сотрудниками музея позволила немного по-иному взглянуть на досуг выходного дня», — сообщил Сергей Александров.

Напомним, что данная акция пройдет и в других городах Башкирии.