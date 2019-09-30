Таганрог, Ростовская область, , 15:41 — REGNUM В Ростовской области жители и гости Таганрога могут познакомиться с новой экспозицией. В Таганрогском художественном музее работает выставка «Искусство ХХ века. Итоги столетия», сообщается на сайте донского правительства.

«Экспозиция имеет важное патриотическое значение для молодого поколения, которое теперь может соприкоснуться с творческим наследием лучших мастеров XX века, чьи работы хранятся в крупнейших музеях России», — сказал первый заместитель главы донского региона Игорь Гуськов.

История России представлена в пяти выставочных залах здания, которое было оснащено специальным оборудованием.