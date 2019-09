Лос-Анджелес, США, , 15:39 — REGNUM Sony Pictures надеется, что Майлз Моралес вскоре появится в кинокомиксах компании. Об этом 30 сентября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники сообщают, что руководство Sony Pictures планирует выпустить целую серию фильмов с участием этого персонажа. При этом, в самой первой картине Питер Паркер выступит в качестве его наставника.

Издание напоминает, что первый намек на появление в фильмах про «Человека-паука» Майлза Моралеса был замечен фанатами в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Речь идет о моменте, когда Аарон Дэвис упомянул про то, что у него есть племянник.

