Москва, , 16:31 — REGNUM На Гусинского подали иск за сериалы «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей»

Арбитражный суд города Москвы Msk.arbitr.ru

Киностудия «Панорама» обратилась в Арбитражный суд Москвы с исками к Владимиру Гусинскому на сумму 98 миллионов рублей, сообщается на сайте РАПСИ 30 сентября.

По словам представляющего интересы студии юриста Тимура Асхадуллина предметом вопроса стал ряд сделок по передаче активов из старых компаний группы Гусинского в новые, причем «Панорама» намерена добиться личной ответственности медиамагната.

Последовавшее банкротство аффилированных фирм и отказ возвращать долги компаний кредиторам создал правовую проблему использования ряда отечественных сериалов, заявил Асхаддуллин. В частности, в число таких проблемных картин попали «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Москва. Три вокзала» и «Паутина», снятые в период с 2014 по 2019 годы.

Иски предъявлены к швейцарской компании New Century Distribution GmbH, ООО «Домашний экран», ООО «Кинопроизводственный центр». Соответчиками по искам выступают ФГУП «Телерадиокомпания «Россия» ВГТРК, АО «Телекомпания НТВ» и Министерство культуры РФ.

Владимир Гусинский — бывший российский медиамагнат. В 2000 году выехал из России, в 2007 году получил испанское подданство, доказав, что является потомком евреев, изгнанных в 1942 году. Основатель акционерного общества «Группа «Мост», один из основателей телеканала НТВ, ТНТ, был соучредителем изданий «Сегодня» и «7 дней».