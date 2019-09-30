Лос-Анджелес, США, , 15:14 — REGNUM В сети появились первые обзоры критиков на фильм Doom: Annihilation, релиз которого состоится на DVD и Blu-Ray 1 октября 2019 года. Об этом 30 сентября сообщил портал PC Games.

Издание отмечает, что отзывы критиков пока что негативные. Например, если эксперт Forbes попытался найти в фильме хорошие моменты, назвав его при этом «трэш-весельем», то автор портала Blu-ray.com откровенно называет картину «бездарной» и характеризует как «ужасно скучный боевик».

Читайте также: Звезда «Бесславных ублюдков» и «Гонки» снимет комедию про жителей Берлина

Напомним, снял картину режиссер Тони Джильо, ранее выпустивший такие фильмы, как «Хаос», «Спецназ: В осаде», «Чужой лес» и фильмы серии «Смертельная гонка». В Doom: Annihilation снялись Эми Мэнсон («Однажды в сказке»), Люк Аллен-Гейл («Доминион», «Первый мститель»), Нина Бергман («Земля астронавтов») и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: Джей Джей Абрамс не собирается «исправлять» спорные моменты «Звездных войн»