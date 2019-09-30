Москва, 30 сентября 2019, 14:55 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров рассказал, как ему удалось похудеть на 30 кг в эфире телепередачи «Ты не поверишь» на канале НТВ.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Serge Serebro

На вопрос, как ему удалось сбросить такой большой вес, артист ответил, что он придерживался диеты балерины Майи Плисецкой — «не жрать».

По словам артиста, первым делом он отказался от сладостей и газировки, которые очень любит. Вторым этапом стало интервальное голодание, с перерывами между приемами пищи в 14−16 часов, но не позднее 18:00.

В сентябре 2019 года стало известно, что американская актриса Джессика Симпсон похудела после рождения третьего ребенка на 45 кг за 6 месяцев. Артистка пересмотрела свой рацион питания, увеличила количество овощей, четыре раза в неделю занималась в спортзале и много ходила пешком.