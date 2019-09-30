Москва, , 14:55 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров рассказал, как ему удалось похудеть на 30 кг в эфире телепередачи «Ты не поверишь» на канале НТВ.

Филипп Киркоров Serge Serebro

На вопрос, как ему удалось сбросить такой большой вес, артист ответил, что он придерживался диеты балерины Майи Плисецкой — «не жрать».

По словам артиста, первым делом он отказался от сладостей и газировки, которые очень любит. Вторым этапом стало интервальное голодание, с перерывами между приемами пищи в 14−16 часов, но не позднее 18:00.

В сентябре 2019 года стало известно, что американская актриса Джессика Симпсон похудела после рождения третьего ребенка на 45 кг за 6 месяцев. Артистка пересмотрела свой рацион питания, увеличила количество овощей, четыре раза в неделю занималась в спортзале и много ходила пешком.