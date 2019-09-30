Додома, , 14:20 — REGNUM Первый отборочный этап нового сезона шоу талантов Bongo Star Search 2019 стартовал в городе Аруша в субботу, 28 сентября. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Отбор лучших певцов проходил в городе Аруша два дня, до воскресенья, 29 сентября. Мероприятие проводилось в отеле Fuzz-Pointzone Resort.

Отборочные этапы также шоу состоятся в пяти областях Танзании, передает издание.

«4 и 5 октября отборочные этапы пройдут в Мванзе, в торговом центре Rock City Mall, 10 и 11 октября на территории отеля Mbeya City Pub & Loundge в Мбее, 17 и 18 октября в отеле Royal Village в Додоме, 23, 24 и 25 октября на территории Национального музея в Дар-эс-Саламе», — заявил организатор конкурса Пендо Манго.

Он добавил, что победителей отборочного тура Bongo Star Search 2019 зрители будут определять в мобильном приложении.

Bongo Star Search — реалити-шоу на танзанийском телеканале Star Times TV. Его основная миссия — найти талантливых певцов по всей Танзании. Победитель шоу получает 50 миллионов танзанийских шиллингов (22 тысячи долларов США), 20% из которых обязательно тратятся на музыкальное продвижение победителя.