Москва, 30 сентября 2019, 14:22 — REGNUM Все имущество легендарного режиссера Марка Захарова достанется его дочери, актрисе Александре Захаровой, сообщает журнал StarHit со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.
«Поскольку супруга Марка Анатольевича скончалась, а других детей у него нет, то всё имущество режиссера по закону достанется Александре Марковне», — сказал Жорин.
По информации разных СМИ, дочь Захарова получит квартиру на Тверской улице в Москве, дачу в поселке Курило, автомобиль Toyota Land Cruiser и многое другое.
Как передавало ИА REGNUM, Марк Захаров скончался 28 сентября, не дожив до 87-го дня рождения две недели. Прощание с режиссером начнется 1 октября на основной сцене «Ленкома» в 10 часов утра, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище Москвы.