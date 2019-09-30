Москва, 30 сентября 2019, 14:22 — REGNUM Все имущество легендарного режиссера Марка Захарова достанется его дочери, актрисе Александре Захаровой, сообщает журнал StarHit со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

Марк Захаров
Марк Захаров
Council.gov.ru

«Поскольку супруга Марка Анатольевича скончалась, а других детей у него нет, то всё имущество режиссера по закону достанется Александре Марковне», — сказал Жорин.

По информации разных СМИ, дочь Захарова получит квартиру на Тверской улице в Москве, дачу в поселке Курило, автомобиль Toyota Land Cruiser и многое другое.

Как передавало ИА REGNUM, Марк Захаров скончался 28 сентября, не дожив до 87-го дня рождения две недели. Прощание с режиссером начнется 1 октября на основной сцене «Ленкома» в 10 часов утра, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище Москвы.