Москва, 30 сентября 2019, 13:57 — REGNUM Сегодня, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра Сатиры Веру Васильеву с днем рождения. Васильевой исполняется 94 года, сообщается на сайте Кремля.
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Президент отметил щедрый талант, удивительное обаяние и душевную теплоту актрисы.
«Много лет Вы преданно служите искусству, родному театру Сатиры», — подчеркнул Путин и пожелал Васильевой доброго здоровья и благополучия.
Как сообщает ИА REGNUM, Вера Васильева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Васильева многочисленные роли в театре и кино.
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