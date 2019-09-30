Лос-Анджелес, США, , 13:17 — REGNUM Режиссер Джей Джей Абрамс заявил, что он не собирается «исправлять» некоторые моменты фильма «Звёздные войны: Последние джедаи», вызвавшие споры у фанатов киновселенной. Об этом 29 сентября сообщил портал Digital Spy.

Таким образом, кинематографист развеял слухи, которые появились после того, как стало известно о том, что в новой картине будут пересмотрены некоторые моменты восьмой части «Звездных войн» (речь идет о том, что, например, Кайло Рен вновь наденет шлем).

«Я никогда не пытался что-то исправить. Если бы я делал восьмую (часть «Звездных войн» — ИА REGNUM), я бы сделал все иначе, чем Райан, как и Райан сделал бы все по-другому, если бы он снимал седьмую», — сказал кинематографист, добавив, что, работая над созданием сериалов, он привык создавать истории и персонажей, над созданием которых ранее работали другие люди.

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Напомним, премьера фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» в России состоится 20 декабря 2019 года. Фильм станет финальным эпизодом в многолетней саге, посвященной семье Скайуокеров.

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